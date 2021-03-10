Тейлор: Не стоит волноваться, что разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся

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Тейлор: Не стоит волноваться, что разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся

10.03.2021 19:30

Укринформ

Вице-президент Института мира США, посол США в Украине в 2006-2009 и 2019 годах Уильям Тейлор заявил, что диалог Вашингтона с Киевом продолжается в рамках стабильных, дружественных, партнерских отношений между Украиной и Америкой.

Как передает Укринформ, об этом он сказал во время Киевского форума по вопросам безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

«Не стоит волноваться из-за того, что разговор нового Президента США Джозефа Байдена с Президентом Владимиром Зеленским до сих пор не состоялся», – заявил Тейлор.

В Вашингтоне обсуждается много вопросов, касающихся как дел внутри страны, так и за её пределами, добавил он.

«У президента Байдена на повестке дня очень много вопросов, касающихся американской экономики, борьбы с пандемией ковида и так далее. То есть он пытается сосредоточиться на всех вопросах в своей работе», – объяснил дипломат.

Он подчеркнул, что, хотя Джозеф Байден еще не звонил Зеленскому, но уже сделал заявление по Украине.

«Госсекретарь тоже уже сказал всё, что можно, об Украине. Министр обороны США также говорил по телефону с министром обороны Украины. Идет обычная процедура – всё то, что происходит в рамках стабильных, дружественных, партнерских отношений между странами, и это не зависит от того, был или не был телефонный звонок», – уточнил вице-президент Института мира США.

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По его словам, отсутствие телефонного звонка не влияет на отношения: «Как уже сказала госпожа посол Маркарова, всё происходит в рамках того двустороннего взаимодействия, в котором мы работаем».

«Мы просто постараемся работать так, чтобы продолжить огромную работу, которая была начата на этом же высоком уровне», – сказал дипломат.

Как сообщалось, Киевский форум по вопросам безопасности – это международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный фондом «Открой Украину» в 2007 году.

По материалам: Укринформ