«Слуги народа» возмутились критикой Порошенко вакцины Covishield

09.03.2021 21:17

Укринформ

Фракция «Слуга народа» считает опасными заявления пятого Президента Украины Петра Порошенко о ненадлежащем качестве вакцины Covishield производства Индии.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении монобольшинства, обнародованном на сайте партии.

Во фракции СН заявили, что такие заявления «ставят под угрозу жизнь миллионов украинцев, особенно, когда фейковые заявления о якобы опасности вакцины делает бывший главнокомандующий».

Вакцина AstraZeneca (CoviShield) производства Индии является безопасной и эффективной защитой против COVID-19, говорится в заявлении фракции.

«Безопасность препарата подтверждают как ученые, так и миллионы людей, которые уже получили прививки именно этой вакциной. Ею вакцинировался Президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и даже Далай-лама. В то же время некоторые украинские политики продолжают и дальше врать о ее «опасности». К тому же посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс показала качество производимой в Индии вакцины, Канада официально разрешила использовать Covishield, а правительство страны заказало два миллиона доз этой вакцины», – отмечается в заявлении.

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Как сообщал Укринформ,1 марта пятый Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Согласительного совета сказал, что украинские врачи отказываются от прививок против коронавируса вакциной Covishield.

«На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, – прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который находится в отчаянии, – ибо говно привезли», – отметил политик.

Первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз препарата Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт "Борисполь" из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на вечер 1 марта в Украине сделали почти 5 тыс. инъекций.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. За первый день заявки подали более 44 тыс. украинцев.

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Согласно календарному плану на 2021 год, первым бесплатные прививки сделают медикам, работающим с больными COVID-19, и военным операции Объединенных сил. К ноябрю также хотят прививать других медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей в возрасте от 60 лет. В течение 2021-2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрировано две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина также планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее доставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Вероятно, Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

По материалам: Укринформ