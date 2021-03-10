Ревизионистская политика Кремля касается не только Украины, но и США – дипломат

Ревизионистская политика Кремля касается не только Украины, но и США – дипломат

10.03.2021 21:37

Укринформ

Москва пытается продвигать свою ревизионистскую политику еще с 2004 года, и эта политика Кремля касается не только Украины, но и США.

Об этом заявил посол США в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер во время Киевского форума по вопросам безопасности, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

«И мы должны объединить усилия ради того, чтобы вы могли защитить себя на Востоке и вернуть Крым и чтобы цена российской агрессии была очень высокой », – заявил дипломат.

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Он подчеркнул, что США очень серьезно поддерживают Украину с самого начала российской агрессии. «Скажу больше: с момента провозглашения независимости Украины мы всегда поддерживали независимую, территориально защищенную Украину», – заявил Пайфер.

Как сообщалось, в Киевском форуме по вопросам безопасности 10 марта представлено совместное обращение более 70 украинских и американских деятелей «12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной», инициированное КФБ.

По материалам: Укринформ