Оборонные закупки и не только: что сегодня рассмотрит Кабмин

Оборонные закупки и не только: что сегодня рассмотрит Кабмин

10.03.2021 09:19

Укринформ

Кабинет Министров в среду может принять проект постановления о создании Межведомственной комиссии по рассмотрению целесообразности применения процедуры закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения у единого исполнителя, если стоимость закупки равна или превышает 200 млн грн.

Как передает Укринформ со ссылкой на повестку дня заседания, обнародованную на Правительственном портале, внес на рассмотрение КМУ этот вопрос министр обороны Андрей Таран.

Министр здравоохранения Максим Степанов будет инициировать утверждение порядка вручения удостоверения донора крови и компонентов крови и его формы, а также внесение изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложит урегулировать вопрос Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дія. Цифрова освітаˮ, а министр финансов Сергей Марченко – изменить положение об институте первичных дилеров.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко внес на рассмотрение коллег изменения в описание знака соответствия техническим регламентам, а также будет инициировать внесение изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства.

Читайте также: Кабмин опубликовал экономическую стратегию до 2030 года

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый инициировал внесение изменений в положение об этом органе.

В повестке дня есть ряд важных проектов распоряжений. В частности, о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, которые погибли или умерли во время участия в антитеррористической операции, а также тем, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.

Проект распоряжения об осуществлении государственных внешних заимствований в соответствии с рамочным договором с правительством Французской Республики относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины также может быть принят КМУ.

Читайте также: Кабмин за год заседал едва ли не больше за всю историю правительств Украины – Немчинов

Правительственные чиновники образуют делегацию правительства Украины для участия в 65-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин.

Они согласуют законопроект о внесении изменения в заключительные положения Закона "О рекламеˮ относительно социальной рекламы, направленной на предупреждение распространения на территории Украины острой респираторной болезни CОVID-19.

Кроме того, может быть согласован ряд указов главы государства, в частности о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года", о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также о предоставлении Одесской государственной академии строительства и архитектуры статуса национальной.

По материалам: Укринформ