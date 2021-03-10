НАПК вызывает шестерых руководителей партий для дачи объяснений

10.03.2021 13:33

Укринформ

Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение текущей недели (с 9 по 12 марта) вызывает 6 руководителей политических партий для дачи объяснений относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий: Сергей Гаркуша (партии «Движение новых сил Михеила Саакашвили»), Олег Брындак («Доверяй делам»); Лидия Шевченко («Новая Демократия»), Николай Поровский («Республиканская христианская партия»); Эдуард Коваленко («Социал-патриотическая ассамблея славян»), Сергей Двирко («Важен каждый»)", – говорится в сообщении.

Читайте также: Судьи, депутаты и не только: НАПК проверяет декларации 88 чиновников

Кроме того, относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности приглашается распорядитель избирательного фонда Юлия Савченко (избирательный фонд кандидата на должность городского головы Савченко Юлии Андреевны), Донецкая обл. Также в течение недели НАПК ожидает 6 человек для дачи объяснений в связи с несвоевременным представлением деклараций.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции в феврале обнародовало финансовые отчеты 65 политических партий.

По материалам: Укринформ