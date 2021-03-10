МИД отреагировал на заявление посла Израиля по стадиону Шухевича

МИД отреагировал на заявление посла Израиля по стадиону Шухевича

10.03.2021 11:29

Укринформ

Сохранение национальной памяти остается одним из приоритетов государственной политики Украины, дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков, а дипломаты – укреплять отношения дружбы и взаимного уважения между народами.

Это подчеркнул пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Твиттере, комментируя заявление посла Израиля в Украине относительно присвоения Тернопольскому стадиону имени Шухевича, сообщает Укринформ.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. В свою очередь дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – подчеркнул Николенко.

Как сообщалось, депутаты Тернопольского городского совета на сессии 5 марта приняли решение, что спортивная арена города отныне будет иметь название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

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9 марта посольство Израиля в Украине осудило решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Романа Шухевича и требует его отмены.

Роман Шухевич – украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армией, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950). Борец за независимость Украины в ХХ веке. Роману Шухевичу посмертно присвоено звание Героя Украины. Главный командир УПА Роман Шухевич (Тарас Чупринка) погиб 5 марта 1950 года.

По материалам: Укринформ