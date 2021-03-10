Ермак – о ситуации на Донбассе: План мира лежит на столе

Ермак – о ситуации на Донбассе: План мира лежит на столе

09.03.2021 21:57

Укринформ

План мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Об этом, как сообщает корреспондент Укринформа, заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», организованной Немецким обществом внешней политики.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украины, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска», соответствует нормам международного права… Подчеркиваю, план мирный – на столе… и мы очень ожидаем такоой ​​же позиции со стороны РФ», – заявил Ермак.

По его словам, если Россия не соглашается, «это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса».

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Представитель Украины на консультациях в «нормандском формате» на уровне политических советников пояснил, что речь идет об «очень мощном шаге», предложенном Германией и Францией. Как надеется Ермак, он будет «предметом мощного обсуждения через неделю – две» во время видеоконференции в «нормандском формате»: создание так называемых кластеров, которые могут «стать в случае согласования основной для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов».

Руководитель ОП назвал наибольшим на сегодня достижением в Минском процессе многомесячный режим прекращения огня. Хотя, по его словам, «к сожалению, с элементами и фактами провокаций», которые критически увеличились в последние месяцы. Украина потеряла 11 своих героев, напомнил он, несколько десятков были ранены.

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«Считаем, что международные сигналы к РФ о необходимости сохранения режима (прекращение огня – ред.) являются важным условием для продолжения всех других переговоров», – подчеркнул Ермак.

При этом он отметил, что украинская сторона считает, что контроль за режимом прекращения огня должен быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и немного расширить свой мандат для наблюдения, «ведь есть все предпосылки, чтобы этот режим выполнялся».

Как известно, с начала войны на Донбассе в 2014 году был заключен целый ряд соглашений о прекращении огня. Последняя договоренность вступила в силу 27 июля 2020 года.

По материалам: Укринформ