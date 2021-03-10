Ермак: Надо напоминать России, что она является стороной переговоров

Ермак: Надо напоминать России, что она является стороной переговоров

09.03.2021 22:37

Укринформ

Россия и представители оккупированных территорий, не являющиеся стороной в Трехсторонней контактной группе, продолжают блокировать ее нормальную работу.

Об этом сказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», организованной Немецким обществом внешней политики, сообщает корреспондент Укринформа.

«Заблокирована (работа – ред.) не потому, что ТКГ не встречается. Видеоконференции проводятся каждые две недели, и Украина готова работать 24 часа в сутки. Но каждый раз пытаются заставить нас начать диалог по включению сепаратистов, которые приглашены, но не являются стороной ТКГ», – пояснил Ермак.

Он напомнил, что в этой группе представлены Украина, Россия и ОБСЕ, РФ также является участницей «нормандского формата».

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Ермак повторил, что официальный Киев не собирается вести никаких переговоров с сепаратистами, и украинская делегация категорически против того, чтобы эти люди становились стороной переговоров.

«Стороной должна быть Россия, все партнеры должны напоминать об этом», – подчеркнул глава ОП.

В этом контексте он вспомнил недавнее посещение председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем КПВВ «Счастье», когда европолитик сказал «фразу, которая войдет в историю»: «Россия является стороной конфликта, Россия не является посредником или модератором». Это, подчеркнул Ермак, очень важный сигнал, ведь в последнее время именно по этой причине блокируется работа ТКГ.

При этом он заметил, что Украина, пытаясь действовать конструктивно, предложила, чтобы и с ее стороны в ТКГ присутствовали люди, временно перемещенные с отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Но их работа в группе постоянно блокируется.

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Напомним, 9 июня 2020 года в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ в составе украинской делегации впервые приняли участие представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей.

Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пунктов 9, 11 и 12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательстве.

По материалам: Укринформ