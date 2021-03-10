Эксперты Украины и США предложили правительствам 12 пунктов стратегического партнерства

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10.03.2021 17:41

Укринформ

Украинские и американские политики, дипломаты и эксперты выступили с совместным обращением к правительствам обоих государств, в котором предложили двенадцать положений в качестве указателя для усиления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной.

Как сообщает корреспондент Укринформа, представил совместное обращение украинских и американских деятелей «12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной» председатель Киевского форума по вопросам безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.

«Для того, чтобы мы стали сильнее, чтобы наши отношения стали образцом того, как бороться за демократию и успех наших стран, американские и украинские политики, дипломаты, представители неправительственного сектора, эксперты подписали воззвание из 12 пунктов», – сказал на презентации обращения Яценюк.

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Он остановился на трех базовых, по его мнению, вещах, которые необходимо сделать в двусторонних отношениях Украины и США.

«Задача номер один для украинской власти – это продолжение курса реформ, который мы начали в 2014 году… Второе – это безопасность Украинского государства, которое всецело поддерживается американской администрацией, начиная с поставки летального и нелетального вооружения и заканчивая введением всех видов санкций, в том числе и санкций против РФ за незаконную аннексию Крыма, захват Донецка и Луганска… И третье ключевое, кроме безопасности Украины, – это безопасность мира, а безопасность мира – это членство Украины в НАТО», – сказал председатель Киевского форума по вопросам безопасности.

В этом контексте он напомнил, что в 2008 году Украине четко сказали, что двери НАТО открыты.

«Теперь только осталось, чтобы Украина вошла в эту дверь, и новая американская администрация за свою каденцию сделала все возможное, чтобы Украина подписала План действий по членству в НАТО. Это вопрос мировой безопасности, это ответ на вопрос, возможен ли полноценный мир в Европе. Да, возможен, если Украина станет членом как НАТО, так и ЕС», – убежден экс-премьер.

Обращение было инициировано Киевским форумом по вопросам безопасности, который поддержали Львовский форум по вопросам безопасности и Украинский кризисный медиа центр (УКМЦ).

С американской стороны соинициаторами обращения стали авторитетный международный аналитический центр Атлантический совет (США), а также бывшие послы США в Украине.

Со стороны США его подписали, в частности, бывший специальный представитель правительства США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер, бывший заместитель государственного секретаря США по вопросам глобальных отношений в 2001-2009 годах Пола Добрянска, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы Соединенных Штатов в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты, включительно с известным политологом, профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой.

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Среди украинских подписантов – народные депутаты, председатель Киевского форума по вопросам безопасности и бывший премьер-министр Арсений Яценюк, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, сопредседатель Львовского форума по вопросам безопасности и заместитель председателя Верховной Рады в 2014-19 годах Оксана Сыроид, бывшие секретари СНБО Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, общественные деятели Иосиф Зисельс и Мирослав Маринович, дипломаты Владимир Огрызко, Даниил и Маркиян Лубкивский, Валерий Чалый, Константин Елисеев, Владимир Василенко, Юрий Щербак Олег Шамшур, Александр Моцик, Владимир Хандогий, Роман Безсмертный.

По материалам: Укринформ