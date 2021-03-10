Авиакатастрофа МАУ: Украина присоединилась к заявлению Британии, Канады и Швеции

09.03.2021 23:18

Укринформ

Во время работы 46-й сессии Совета ООН по правам человека 9 марта Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции относительно уничтожения Ираном самолета рейса PS752.

Как передает Укринформ, об этом сообщает МИД.

«Прошло чуть больше года с момента трагической гибели самолета рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате катастрофы, вызванной двумя иранскими ракетами «земля-воздух», погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю», – говорится в заявлении.

Отмечается, что в феврале специальные докладчики Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором были изложены ряд серьезных обвинений. Главным беспокойством является то, что было нарушено право на жизнь 176 пассажиров и членов экипажа.

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«Исходим из того, что Иран не ответил на это письмо. Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о совершенно недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв», – указывают подписанты.

В связи с этим они призывают Иран:

безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар;

немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами;

обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии;

предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.

Как сообщал Укринформ, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев.

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Иранские власти 11 января, после нескольких дней опровержений, признали, что украинский самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета и должна до конца февраля подготовить свои замечания.

20 февраля в Иране заявили о завершении расследования по этому делу.

Фото: АА

По материалам: Укринформ