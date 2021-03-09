Зеленский: Если «нормандскую встречу» все время будут откладывать, встречусь с каждым лидером отдельно

Зеленский: Если «нормандскую встречу» все время будут откладывать, встречусь с каждым лидером отдельно

09.03.2021 11:51

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться отдельно с каждым из участников "нормандской четверки", если "нормандская встреча" лидеров Украины, Германии, Франции и России будет постоянно откладываться.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом глава государства заявил в интервью пяти телеканалам в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"В любом случае готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я сказал это нашим западным партнерам – не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров нормандской четверки. Если, как говорят, "гора не идет к Магомету", ничего страшного, я встречусь с каждым отдельно. То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не получится", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров стран нормандского формата: Украины, Франции, Германии и России.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что очередная встреча лидеров стран нормандского формата нужна, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений.

По материалам: Укринформ