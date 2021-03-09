Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок – Мендель
Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок – Мендель
08.03.2021 22:38
Укринформ
Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель считает, что Владимир Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй срок.
Об этом Юлия Мендель сказала в интервью главреду издания “Гордон” Алесе Бацман.
"Я не знаю, посмотрим. Я думаю, что он сам для себя не решил. Но я бы хотела", – ответила Мендель на вопрос, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок.
По ее словам, для победы на президентских выборах Зеленскому нужно "закончить хотя бы половину его программы".
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При этом Мендель заметила, что не уверена, останется ли она пресс-секретарем Зеленского в случае его переизбрания.
Как сообщал Укринформ, по словам Юлии Мендель, большая пресс-конференция главы государства может состояться в мае.
По материалам: Укринформ