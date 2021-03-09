Законопроект о медиа не позволяет Нацсовету забирать лицензию – Шевченко

09.03.2021 14:56

Укринформ

Законопроект о медиа не позволяет Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания забирать лицензию своим решением.

Об этом заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко сказал во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы должны двигаться максимально сбалансировано, и мы не можем перегнуть палку в одну сторону. Да, этот законопроект не дает возможности Нацсовету в принципе забирать лицензию своим решением. Таких полномочий нет сейчас и не планируется в будущем. Мы понимаем, если бы такие полномочия были , то реагирование на "112 канал", на те каналы, которые попали под санкции, было бы гораздо решительнее, быстрее, и вероятно было бы на пользу информационной безопасности. Но вместе с этим возникают другие риски и недоверие со стороны участников рынка", – сказал Шевченко.

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Он отметил, что важно одновременно достичь компромиссов по всем позициям.

Как сообщал Укринформ, в июле 2020 года в парламенте зарегистрировали доработанный законопроект о СМИ. Однако из-за волны критики и отсутствия полной поддержки его не вносили в сессионный зал.

По материалам: Укринформ