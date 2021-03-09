Под госдачей Зеленского с файерами требовали свободы для Стерненко и Антоненко

Под госдачей Зеленского с файерами требовали свободы для Стерненко и Антоненко

08.03.2021 20:05

Укринформ

Под государственной дачей президента в Конча-Заспе состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, осужденного по делу о похищении человека, и Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Левый берег", передает Укринформ.

Отмечается, что активисты у забора дачи зажгли файеры. Они также заклеили ограждение листовками с призывами освободить Стерненко и Антоненко.

У въезда активисты сделали краской надпись "Свободу Стерненко и Антоненко".

Как сообщал Укринформ, 23 февраля Приморский райсуд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 246, 187 и 263 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил Стерненко и Щербичу наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества.

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12 декабря 2019 г. министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений по делу о гибели журналиста Павла Шеремета врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугар и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В сентябре 2020 г. обвинительный акт в отношении их направили в суд.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Фото: LB.ua

По материалам: Укринформ