Надо найти «золотую середину» между свободой слова и защитой информбезопасности – Костюк

09.03.2021 18:24

Укринформ

Стратегия информационной безопасности Украины должна быть совместно разработана представителями государственных органов в сотрудничестве со средствами массовой информации.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк на Всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм», сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-служба ОП.

Он напомнил, что в сентябре 2020 года Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, на основе этого документа должны появиться еще 14 детализированных, специализированных стратегий, в том числе и по информационной безопасности.

«Сегодня основной вызов, основная задача – найти золотую середину между свободой слова, ее защитой и в то же время – защитой информационной безопасности, к тому же когда мы находимся в стадии войны. Информация в современном мире получила новую роль, ее стало значительно больше, доступ к ней стал намного легче. Информация сегодня – это оружие», – сказал Костюк.

Читайте также: Центр противодействия дезинформации представят в конце марта – Ткаченко

Он выразил мнение о том, что "главным критерием независимости и объективности того или иного СМИ почему-то стала его оппозиционность к власти". «Но мне кажется, что интересы государства, общества и медиа не отличаются в очень многих вопросах, в частности в вопросе безопасности нашей страны. Поэтому нужно, на мой взгляд, взаимодействовать, искать, выстраивать определенные партнерские отношения, когда сохранена независимость СМИ, но мы все вместе работаем ради интересов Украины», – добавил заместитель главы ОП.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал, что продолжается разработка Стратегии информационной безопасности страны, и в ближайшее время, по его словам, она будет представлена ​​обществу.

По материалам: Укринформ