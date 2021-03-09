Мендель – о зарплате: На прежней работе я зарабатывала больше

Мендель – о зарплате: На прежней работе я зарабатывала больше

09.03.2021 00:48

Укринформ

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долларов – по ее словам, это меньше, чем она зарабатывала на предыдущем месте работы.

Об этом Мендель рассказала в интервью главреду издания “Гордон” Алесе Бацман.

“Я бы не поставила себя на уровень среднего бизнеса (по уровню доходов – ред.). У меня зарплата где-то 1,5 тысячи долларов сейчас. В принципе для Украины это довольно хорошая зарплата. У нас люди за тысячу долларов уезжают работать в Польшу, в другие страны. Я пришла (на должность пресс-секретаря главы государства – ред.) – это было 15 тыс. грн. Это было несоизмеримо… Мне удалось закрыть ипотеку, но это не благодаря этой работе. Но на предыдущей работе я больше зарабатывала“, – сообщила Мендель.

По ее словам, сейчас она приобрела в кредит машину: “Недорогую, это Suzuki… Раньше у меня был Fiat", – уточнила пресс-секретарь Президента.

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Как сообщал Укринформ, Юлия Мендель считает, что Владимир Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй срок. При этом она заметила, что не уверена, останется ли пресс-секретарем Зеленского в случае его переизбрания.

По материалам: Укринформ