Кравчук — о мобилизации войск РФ на Донбассе: Украина будет отвечать зеркально

09.03.2021 21:32

Укринформ

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе предложит рассмотреть свой мирный сценарий по ситуации на Донбассе. Если оккупанты его не примут, тогда Украина вынуждена будет активнее противостоять российской агрессии.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии телеканалу "Дом".

"Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет тому назад – мы готовы защищать свою землю. …Мы не можем не видеть угроз, они есть. И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируякакие-либо действия, опасные для жизни людей", – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что все украинские силовые и военные структуры в полной мере владеют информацией о ситуации вдоль линии соприкосновения. "Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска – все наши украинские силы владеют ситуацией на Донбассе. Имеют информацию, полученную различными путями – через разведку и другими способами. И для нас чего-то неожиданного нет", – сказал Кравчук.

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По его убеждению, в своих действиях Украина не будет одинока, Европа и США помогут противостоять российской агрессии. "Каждый день я слышу заявления в Вашингтоне, в Брюсселе, что Европа все больше понимает, кто выступает агрессором – Россия. Соединенные Штаты Америки заявляют, что суверенитет Украины не останется без помощи, помощь будет наращиваться", – сказал Кравчук.

Как сообщал Укринформ, ранее Кравчук заявил, что связывает обострение ситуации на Донбассе с санкциями в отношении Виктора Медведчука и приближенных к нему телеканалов.

По материалам: Укринформ