Государство должно быстро реагировать на случаи использования медиа как информоружия – Ткаченко

09.03.2021 12:26

Укринформ

Государство должно быстро реагировать на то, когда кто-либо пытается использовать медиа как информационное оружие.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», сообщает корреспондент Укринформа.

"Украинцы – нация, которая ценит свободу, и при всем этом многообразии ценит и свободу слова, в отличие от некоторых наших северных соседей, которые превратили свободу слова в орудие войны, в орудие пропаганды и дезинформации. Демократия имеет уязвимости, но обязана и должна себя защищать. Когда кто-либо пытается использовать медиа как информационное оружие, ответ, на мой взгляд, государства должен быть быстрым и молниеносным", – сказал Ткаченко.

Он отметил, что Украина находится на передовой информационной войны. "За последние семь лет, мир действительно серьезно изменился. И Америка, и Европа видят то, что мы переживали и чувствовали в течение этих семи лет. Именно поэтому мы начинаем работу над созданием Центра противодействия дезинформации, который должен стать первым маленьким кирпичиком в работе относительно противодействия дезинформации. Основные направления работы Центра: выявление, реагирование, противодействие, просветительство, коммуникационные проекты", – сказал министр.

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Ткаченко отметил, что временно оккупированные территории Донбасса и Крыма являются частью информационного пространства в Украине. По его словам, важно поддерживать связь с теми, кто проживает на оккупированных территориях. Также глава МКИП добавил, что многие украинцы живут и в разных уголках мира, и государству важно поддерживать со всеми контакт, особенно через украинские СМИ.

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Как сообщалось, в Украине с марта должен начать работать Центр противодействия дезинформации. Планируется, что Центр будет эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор.

По материалам: Укринформ