Для разговора Зеленского и Байдена нужно очень хорошо подготовить платформу – Мендель

Для разговора Зеленского и Байдена нужно очень хорошо подготовить платформу – Мендель

08.03.2021 23:22

Укринформ

Контакты между администрациями президентов Украины и США происходят постоянно, а для организации телефонного разговора лидеров государств необходимо подготовить платформу.

Об этом пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель сказала в интервью главреду издания “Гордон” Алесе Бацман.

“Контакты происходят постоянно на определенном уровне, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно четкие месседжи, которые показали, что происходит”, – сказала Мендель.

Она добавила, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

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Тот факт, что Джо Байден уже успел пообщаться с лидерами целого ряда государств, Мендель объяснила тем, что у него “есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского”.

“Поговорить, это хорошо, но разговор, если нет действия… А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу“.

Пресс-секретарь Президента напомнила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января. “Прошло полтора месяца, у него даже администрация не сформирована. У нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке. Просто нужно очень хорошо подготовить платформу”, – подчеркнула Мендель.

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Как сообщал Укринформ, по словам Юлии Мендель, большая пресс-конференция Владимира Зеленского может состояться в мае.

По материалам: Укринформ