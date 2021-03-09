Аваков встретился с новым послом Италии – о чем говорили

Аваков встретился с новым послом Италии – о чем говорили

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09.03.2021 17:10

Укринформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с новым послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо обсудил шаги по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Стороны обсудили результаты 9-го заседания украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, где сопредседателями являются министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо. Кроме того, были рассмотрены дальнейшие шаги по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», – говорится в сообщении.

По словам итальянского дипломата, являясь одним из ведущих торгово-экономических партнеров Украины среди других государств-членов ЕС, Италия могла бы играть более активную роль в реализации важных инвестиционных проектов с целью более тесной экономической интеграции нашего государства с Евросоюзом.

На встрече также речь шла о подписании в ближайшее время обновленного Межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций.

По информации МВД, стороны также положительно оценили недавнее подписание меморандума о взаимопонимании между Укрзализныцей и АО «Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A.» – госкомпанией Италии, которая работает в области инфраструктуры и услуг железнодорожной сети.

Уточняется, что сотрудничество обеих компаний призвано рассмотреть технические и инновационные решения для отечественного железнодорожного транспорта, в частности, проекта реализации скоростных линий.

Аваков со своей стороны сообщил Дзадзо о намерении нашей страны существенно усилить взаимодействие с итальянской стороной в борьбе с преступностью, чему будет способствовать подписание проекта межправительственного соглашения о полицейском сотрудничестве, которое находится на финальной стадии разработки.

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«Кроме того, Украина и Италия констатируют успешное выполнение Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений от 19 ноября 2015 года и намерены пролонгировать его действие на последующие 5 лет», – сообщили в МВД.

Глава МВД пожелал Послу Италии в Украине успешной каденции в нашем государстве и активной деятельности Посольству с учетом председательства Италии в «Группе двадцати», которое началось с 1 декабря прошлого года.

Как сообщалось, вновь назначенный посол Итальянской Республики в Украине Пьер Франческо Дзадзо вручил копии верительных грамот в МИД Украины.

Фото: МВД

По материалам: Укринформ