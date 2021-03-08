Зеленский 9 марта откроет форум «Украина 30. Культура, медиа, туризм»

08.03.2021 13:59

Укринформ

Президент Владимир Зеленский 9 марта откроет Всеукраинский форум «Украина 30. Культура, медиа, туризм», который продлится три дня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Укринформ.

Как сообщают организаторы, участники мероприятия будут говорить о свободе слова и пропаганде, будущем украинской культуры и креативных индустриях в Украине.

На сессиях будут дискутировать представители Офиса Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, книгоиздатели и представители креативной, туристической, кино, медиа, модной индустрий.

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Темой первого дня станет борьба с пропагандой, информационными фейками и т.п. Его откроет Президент Украины. После выступления главы государства начнется первая сессия с участием заместителя руководителя ОП Юрия Костюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева и других.

Также к дискуссии присоединятся и будут говорить о свободе слова в Украине и борьбе с российской пропагандой руководитель по публичной политике Facebook относительно Украины Екатерина Крук, ассоциированный профессор Школы международных и общественных дел Колумбийского университета Томас Кент, британский журналист, телепродюсер и писатель, эксперт по медиа и пропаганде Питер Померанцев.

Вторая сессия будет посвящена медиазаконодаельству (защита авторских прав и закон о медиа).

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Отдельно о новом органе борьбы с пропагандой будет говорить руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Темой третьей сессии будет доступность телевизионного вещания, четвертой – пиратство и защита авторских прав в Украине.

Второй день откроет министр культуры и информационной политики Ткаченко темами о сохранении культурного наследия, национальной программе «Большая реставрация», а также о законе относительно противодействия хаотичной застройке. В первой сессии примут участие заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, городской голова Львова Андрей Садовый и др.

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Тему второй сессии «Путешествуй по Украине. Развитие туризма в Украине» обсудят заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк, председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, ресторатор Евгений Клопотенко и др.

В рамках форума также будет идти речь о поддержке и популяризации украинской книги.

Кроме того, участники будут говорить об усилении потенциала международного сотрудничества в кинопроизводстве и узнаваемости бренда украинского кино за рубежом.

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В течение третьего дня участники и гости мероприятия будут говорить о креативной экономике Украины, состоянии, перспективах и потребностях бизнеса. В этой дискуссии примут участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, управляющий партнер концертной площадки «Stereo Plaza» Максим Шульженко, украинский продюсер, соучредитель продюсерского центра «Mozgi Entertainment» Ирина Горовая. Также слово возьмет первая леди Украины Елена Зеленская.

Кроме того, на форуме речь пойдет о модной индустрии в Украине и о PR-marketing индустрии.

За трансляцией можно следить на Ютуб-канале, а также в Фейсбуке.

По материалам: Укринформ