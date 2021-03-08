Следующая пресс-конференция Президента может состояться в мае – Мендель

08.03.2021 21:21

Укринформ

Следующая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского может состояться в мае, ко второй годовщине его избрания.

Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сказала в интервью главреду издания “Гордон” Алесе Бацман.

“Времени (проведения пресс-конференции – ред.) точного нет, даты точной нет. … Он (Президент — ред.) открыт, он готов отвечать на все вопросы и дальше. …Я думаю, что ко второй годовщине, это 20 мая, но не могу сейчас точно об этом заявить”, – сказала Мендель.

Она не считает, что Президенту стоит часто проводить пресс-конференции.

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“Президент не должен проводить пресс-конференции на постоянном основании, базисе. Но, тем не менее, у нас было очень много коммуникации. Во время выборов мы обьездили почти каждый город, и в каждом у нас обязательно был пресс-брифинг. И вопросов было очень много. То есть, допустим, в одном месте – пять каналов с журналистами, в другом – 72 человека… Сейчас, когда мы ездим, даже несмотря на коронавирус, на ограничения, стараемся пригласить журналистов – настолько, насколько это возможно в этих ограничениях”, – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, для коммуникации используются разные форматы, такие как политические ток-шоу, блоги, онлайн-интервью, общение с иностранными медиа. Сейчас в Офисе Президента около 100 запросов на интервью от различных СМИ, в том числе и иностранных, отметила Мендель.

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“Это больше ста – из разных стран, в разных мессенджерах… Вот вчера я получила только где-то 5 (запросов — ред.). Один из аналитического центра Польши, другой — из аналитического центра Америки. К нам еще польское издание хотело на интервью, из Италии пришло на интервью (запрос — ред.). Это кроме украинских”, – рассказала она.

Говоря о политике построения коммуникации со СМИ со стороны ОП, Мендель отметила, что когда должность главы Офиса Президента занимал Андрей Богдан, он “ставил очень много банов на общение с журналистами, на ответы”.

“Я не могла использовать свои инструменты, я не могла коммуницировать с журналистами так, как должна была бы это делать”, – заявила она.

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В то же время на вопрос, были ли у нее с Богданом конфликтные ситуации, пресс-секретарь Президента ответила отрицательно: “Нет, мы вообще очень мало пересекались. Он просто спускал это”.

По ее словам, изменения в коммуникации с журналистами произошли, когда Офис Президента возглавил Андрей Ермак.

“За год у нас все поменялось. Это просто обычный цивилизованный подход”, – сказала Мендель.

По материалам: Укринформ