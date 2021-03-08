Рада к 8 марта открыла виртуальную выставку о женщинах-депутатах

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08.03.2021 11:59

Укринформ

С виртуальной экспозицией «Женщины в истории украинского парламентаризма» по случаю Международного женского дня можно ознакомиться на официальном сайте Верховной Рады.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Укринформ,

"Виртуальная экспозиция к Международному женскому дню (полное название – Международный день борьбы за права женщин и международный мир), создана Информационным управлением Аппарата Верховной Рады Украины совместно с редакцией газеты «Голос Украины», – говорится в сообщении.

В виртуальной экспозиции, в частности, размещены фотографии первых украинских женщин-парламентариев (1917-1921 гг.), женщин-депутатов в Верховном Совете УССР, парламентариев в Верховной Раде Украины всех созывов, уполномоченных Верховной Рады по правам человека, женщин в руководстве парламента, а также снимки о деятельности межфракционного депутатского объединения "Равные возможности", инфографика по гендерному составу украинского парламента.

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При этом, как отмечается, в рассказах о женщинах, сыгравших значительную роль в становлении украинского парламентаризма, не упоминается об их принадлежности к той или иной политической силе.

"Они допускали ошибки, но не боялись браться за урегулирование сложных проблем, создавать свои политические силы, партии, фракции, возглавлять профильные комитеты, комиссии. Конечно, мужчины неохотно уступают свое место на Олимпе власти, но все чаще чувствуют, что гендерные тенденции в обществе заставляют учитывать мнения женщин и существенно влияют на принятие решений ", – отмечают авторы виртуальной экспозиции.

По материалам: Укринформ