МИД запустило в Фейсбуке ролики об украинских дипломатках

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08.03.2021 17:21

Укринформ

МИД Украины запустил проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезКраваток.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает Укринформ.

"Дипломатия – это не мужской мир, как считалось ранее, а МИД Украины сегодня – это реальные лица и человеческие истории, а также место, где женщины могут реализовать себя. Этим проектом мы хотим показать настоящее женское лицо украинского МИД и мотивировать женщин строить карьеру в дипломатии", – отметила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Как сообщили в МИД, в коротких видеороликах, которые будут публиковаться на Фейсбук-странице министерства, женщины-дипломаты руководящего уровня – послы, директора департаментов, начальницы отделов и служб – откровенно будут говорить о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед.

В частности, участницы проекта расскажут, что было для них решающим в выборе профессии, о значимых для них историях в дипломатической жизни, своих рецептах успеха, поделятся мнениями относительно женского лидерства в дипломатии.

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В настоящее время опубликован проморолик проекта.

В проекте примут участие первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Алла Полевая, посол Украины в Финляндии Ольга Диброва, директор Департамента международного права Оксана Золотарева, руководитель патронатной службы Ольга Аксенова и др.

По материалам: Укринформ