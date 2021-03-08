Иностранные дипломаты поздравили украинок с 8 марта

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08.03.2021 17:38

Укринформ

Дипломатические представители стран Евросоюза и международные организации поздравили украинских женщин с Международным женским днем.

Обращение они обнародовали на своих сайтах или страницах в соцсетях, сообщает Укринформ.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в видеоприветствии подчеркнула важную роль женщин в борьбе с изменением климата. Она призвала Украину расширить участие женщин в экологической деятельности, а женщин и девушек – активней участвовать в этой борьбе за будущее.

У Міжнародний жіночий день Посол Мелінда Сіммонс підкреслює важливу роль жінок у боротьбі зі зміною клімату.

У своєму відео вона закликає 🇺🇦 розширити участь жінок в екологічній діяльності, а жінок та дівчат — брати на себе активну роль у цій боротьбі за майбутнє!#IWD2021 #IWD pic.twitter.com/qnAf7e2zyd

— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) March 8, 2021

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в своем приветствии призвала к расширению прав женщин и ратификации Украиной Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием. Она записала видеопоздравление на украинском языке.

Вітаємо всіх жінок із сьогоднішнім #МіжнароднийЖіночийДень! @AnkaFeldhusen розпочинає нашу #ТемаТижня #ПраваЛюдини закликаючи до розширення прав жінок та ратифікації Україною #СтамбульськаКонвенція.#ЧасРатифікувати @GermanyCoE @MFA_Ukraine @UKRinCoE #IWD #WomensDay #IWD2021 pic.twitter.com/vi5n5xqtid

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) March 8, 2021

В частности, дипломат отметила, что права женщин должны быть в центре внимания не только раз в год. "Равенство между женщинами и мужчинами во многих странах существует лишь в виде закона, и пока оно станет вполне привычным в повседневной жизни, надо пройти еще долгий путь", – отметила Фельдгузен.

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Посольство Франции в Украине в Твиттере написало: "В политике, науке, спорте или искусстве, работая для общества и своей страны, женщины играют важную роль, и этому есть много примеров. Однако достаточно часто они подвергаются дискриминации и … 8 Марта это – их день. Франция и Украина – вместе ради гендерного равенства!"

А посольство США в Украине распространило цитату вице-президента Камалы Харрис: "Американское стремление – вот что на протяжении всей истории заставляло женщин этой страны требовать равных прав".

Европейская комиссия в своем заявлении, которое опубликовало Представительство ЕС в Украине, отметила важную роль женщин в борьбе с пандемией COVID-19.

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"Пандемия COVID-19 не обошла никого. Особым вызовом она стала для женщин во всем мире. Врачи, медсестры, учителя, продавцы – эту работу часто выполняют женщины, – оказались на передовой борьбы с пандемией. В то же время, они выполняют еще больше обязанностей дома. Позвольте воспользоваться случаем и поблагодарить женщин за их мужество, милосердие, а также их вклад в борьбу с этим кризисом, который они сделали путем сохранения наших обществ, систем ухода и функционирования важнейших служб", – говорится в обращении.

В то же время в ОБСЕ отмечают, что Международный женский день – это повод напомнить о постоянном и очень важном вкладе женщин в обеспечение устойчивого мира и безопасности.

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"Женщины вносят существенный вклад в развитие безопасного, стабильного и процветающего будущего Украины. В интересах всего общества устранить препятствия, которые из-за стереотипов или традиционных норм ограничивают роль женщин", – отметил координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен.

По материалам: Укринформ