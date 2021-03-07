Законопроекты о коллаборационизме есть. Осталось определить, что такое коллаборационизм

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Законопроекты о коллаборационизме есть. Осталось определить, что такое коллаборационизм

02.03.2021 11:10

Укринформ

С начала российско-украинской войны это уже шестая попытка на законодательном уровне установить наказание для пособников страны-агрессора

Где грань между вынужденным сотрудничеством с врагом, а где сотрудничество из корыстных намерений? В течение семи лет российской агрессии против Украины вопрос о необходимости принятия закона о коллаборационизме обсуждался не раз. Но так и не был решен. Теперь же имеем ассортимент сразу из трех законопроектов, которые должны расставить точки над «i». Первый проект – 5135 – авторства депутатов фракции «Европейская солидарность», два других – 5143 и 5144 – «Слуга народа».

На этот раз, считают политологи, у документа гораздо больше шансов стать законом. Будем надеяться, что народные избранники не просто затеяли очередную «игру в патриотов» ради рейтингов. И что после пяти предыдущих неудачных попыток многолетняя дискуссия о том, кого считать предателем интересов Родины и как от них защищаться, наконец перейдет в практическую плоскость.

Итак, что известно о содержании законодательных инициатив о коллаборационистах.

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД «КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМОМ»

Проект «Евросолидарности» (5135) определяет понятие «коллаборационизм» как умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины с государством-агрессором или ее представителями в любой форме, в интересах государства-агрессора и в ущерб национальной безопасности Украины или ее союзников.

Формами коллаборационизма признаны:

участие в вооруженном конфликте на стороне государства-агрессора;

публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором и/или оккупационной властью;

организация и проведение под контролем государства-агрессора выборов, референдумов и других форм волеизъявления граждан на временно оккупированных территориях;

организация массовых мероприятий политического характера в рамках сотрудничества с государством-агрессором;

неоднократное размещение в сети Интернет призывов к поддержке государства-агрессора;

вступление в должность в органах, самопровозглашенных или созданных государством-агрессором;

передача материальных и нематериальных ресурсов регулярным войскам государства-агрессора;

организация и участие в проведении информационных кампаний, направленных на обеспечение поддержки государства-агрессора.

В проекте «Слуг народа» (5144) коллаборационизм – это содействие отдельными гражданами или юридическими лицами государств-агрессору в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия.

В частности, такой деятельностью будут признаваться:

публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и ее марионеточных образований против Украины;

публичная поддержка действий РФ и ее марионеточных образований по оккупации украинской территории и сотрудничество с ними, непризнание украинского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями;

добровольная работа в оккупационных администрациях РФ, особенно в «судебных» и «правоохранительных» структурах;

пропаганда вооруженной агрессии РФ, легитимизация ее действий в учебных заведениях любой формы собственности;

материальная поддержка вооруженных формирований РФ, любую форму сотрудничества с ними;

организация или участие в публичных мероприятиях, информационная деятельность, направленная на поддержку российской оккупации и подконтрольных ей марионеточных образований, отбеливание их деятельности.

Проект 5143 дополняет предыдущий в части ограничения доступа к выполнению отдельных функций, связанных с проведением выборов всех уровней, а также доступа к военной службе и допуска к государственной тайне для лиц, сотрудничавших с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или ее вооруженными или военизированными формированиями.

Кроме того, документ устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.

КАКАЯ ГРОЗИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За коллаборационизм депутаты от обеих фракций предлагают давать такой ассортимент наказаний (в зависимости от тяжести деяний и их последствий):

запрет занимать должности на срок от 10 до 15 лет;

арест;

конфискация имущества;

исправительные работы;

лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в законопроекте «ЕС» – от 3 до 15 лет);

пожизненное заключение (если действия пособника врага привели к гибели людей или иным тяжким последствиям).

НЮАНСЫ И ВОПРОСЫ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЗАКОНОПРОЕКТОВ

По материалам: Укринформ