Украина ведет системную работу со странами НАТО по получению ПДЧ

05.03.2021 00:55

Укринформ

Украина на всех уровнях, включая президентский, ведет системную работу со столицами стран НАТО по поддержке предоставления нашей стране Плана действий по членству в Альянсе.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы «Право на власть».

Она сообщила, что очень подробно обсуждала с Президентом элементы и этапы, которые требуют внутренних преобразований, и работа должна происходить в столицах стран-членов, чтобы они поддержали предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

«Мы понимаем, что есть письмо 14 министрам иностранных дел, которые призывают дать ясность в вопросе членства Украины и Грузии в НАТО. Мы так же знаем, что есть столицы, недружелюбно настроенные… Со всеми этими столицами мы работаем на разных уровнях – на моем уровне, на уровне министров, на уровне Президента. В ближайшее время – до конца апреля – планируется две важнейшие встречи Президента с лидерами. Также в конце марта будет визит правительства в Германию, и эти вопросы на повестке дня любых международных контактов», – сказала Стефанишина.

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Она заверила, что работа со столицами стран-членов НАТО по поддержке предоставления Украине ПДЧ ведется системно на уровне «каждого дипломата, каждый посла, каждого министра, который едет в командировку или коммуницирует с международными партнерами».

«Мы используем все возможности для коммуникации с американской стороной, с новой администрацией, были соответствующие беседы, но так же мы концентрируемся и на внутренних реформах (для получения ПДЧ. – ред.)», – отметила вице-премьер.

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Как сообщал Укринформ, 6 февраля в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники признают Украину как потенциального кандидата на вступление в НАТО и придают ей практическую помощь в осуществлении реформ для приближения к стандартам, достижение которых является условием для членства в организации.

По материалам: Укринформ