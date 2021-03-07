Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня
Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня
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04.03.2021 15:17
Укринформ
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", – сказал Разумков.
Как сообщалось, в четверг народные депутаты приняли во втором чтении и в целом закон, который устанавливает альтернативную подсудность дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (№3048).
Пленарное заседание Верховной Рады Украины 4 марта / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ
По материалам: Укринформ