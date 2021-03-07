Политика

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

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Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

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04.03.2021 15:17

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", – сказал Разумков.

Как сообщалось, в четверг народные депутаты приняли во втором чтении и в целом закон, который устанавливает альтернативную подсудность дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (№3048).

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Пленарное заседание Верховной Рады Украины 4 марта / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

Разумков закрыл Раду – что приняли сегодня

По материалам: Укринформ

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