НАБУ показало, как депутат требовал «плюшки» за помощь с законопроектом

НАБУ показало, как депутат требовал «плюшки» за помощь с законопроектом

Видео

04.03.2021 14:35

Укринформ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили народному депутату и его посреднику в получении взятки об открытии материалов по делу.

Как передает Укринформ, об этом сообщает НАБУ.

"3 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили народному депутату и его посреднику в получении неправомерной выгоды об открытии материалов по делу для ознакомления. Действия народного депутата Украины квалифицированы по ч.4 ст.368 и ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, а его посредника – ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины", – говорится в сообщении.

Летом 2020 года НАБУ получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий народных депутатов. Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности НАБУ разработало специальную операцию по раскрытию преступной деятельности организованной группы и включение в ее состав детектива «под прикрытием».

В рамках указанной спецоперации детектив «под прикрытием» выполнял роль представителя иностранной промышленной компании. Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является принятие ряда законодательных инициатив о предоставлении предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, «зеленого тарифа» на продажу электроэнергии и иного нормативного регулирования деятельности предприятия.

Читайте также: Глава Энергоатома рассказал о причинах обыска НАБУ

По данным следствия, после этого участник преступления познакомил детектива с народным депутатом. Во время последующих встреч депутат попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов США за внесение предложений в проект Закона Украины «Об управлении отходами» и в дальнейшем еще 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов – членов соответствующего комитета Верховной Рады.

В начале августа детектив «под прикрытием» передал первую часть неправомерной выгоды посреднику.

26-27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств. Однако НАБУ было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности, одновременно изменив абонентские номера операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи.

Читайте также: На Тернопольщине чиновника налоговой поймали на взятке в 1 миллион

Посреднику в передаче неправомерной выгоды (неофициальному помощнику депутата) НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины). Самому же депутату – 17 сентября, после подписания подозрения генеральным прокурором.

Расследование уголовного производства продолжалось с августа 2020 года.

По материалам: Укринформ