Украина была бы благодарна США за дополнительные санкции против России – заместитель главы ОП

Украина была бы благодарна США за дополнительные санкции против России – заместитель главы ОП

05.03.2021 19:49

Укринформ

Украина была бы благодарна США за введение дополнительных комплексных санкций против России до конца войны на востоке и возврата временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма под контроль нашего государства.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии «План действий Байдена по Украине», организованной Атлантическим Советом и Советом Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу.

Свириденко отметила, что Украина ценит санкционное давление США на Россию, поскольку это служит поддержкой украинской стороне во время переговоров по Донбассу на минской площадке и в нормандском формате.

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По ее мнению, США, Украина и ЕС должны координировать свой подход, чтобы защищать демократию и свободу и вместе противостоять авторитарному российскому режиму.

«Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций против России до конца войны в Украине. Они должны оставаться до тех пор, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины», – сказала Свириденко.

Она добавила, что эти санкции также должны включать и «Северный поток-2» как экзистенциальную угрозу для безопасности Украины и ее экономики.

Как сообщал Укринформ, газопровод "Северный поток-2" с РФ в Германию, длина которого превышает 1200 километров, построен на 94%. Год назад благодаря американским санкциям строительство "Северного потока-2" было приостановлено, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны.

По материалам: Укринформ