Украина была бы благодарна США за дополнительные санкции против России – заместитель главы ОП
Украина была бы благодарна США за дополнительные санкции против России – заместитель главы ОП
05.03.2021 19:49
Укринформ
Украина была бы благодарна США за введение дополнительных комплексных санкций против России до конца войны на востоке и возврата временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма под контроль нашего государства.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии «План действий Байдена по Украине», организованной Атлантическим Советом и Советом Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу.
Свириденко отметила, что Украина ценит санкционное давление США на Россию, поскольку это служит поддержкой украинской стороне во время переговоров по Донбассу на минской площадке и в нормандском формате.
Читайте также: Новые санкции против Nord Stream 2 могут быть применены в мае – Госдеп
По ее мнению, США, Украина и ЕС должны координировать свой подход, чтобы защищать демократию и свободу и вместе противостоять авторитарному российскому режиму.
«Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций против России до конца войны в Украине. Они должны оставаться до тех пор, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины», – сказала Свириденко.
Она добавила, что эти санкции также должны включать и «Северный поток-2» как экзистенциальную угрозу для безопасности Украины и ее экономики.
Как сообщал Укринформ, газопровод "Северный поток-2" с РФ в Германию, длина которого превышает 1200 километров, построен на 94%. Год назад благодаря американским санкциям строительство "Северного потока-2" было приостановлено, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны.
По материалам: Укринформ