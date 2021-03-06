Санкции США сдержали Кремль от дальнейшей агрессии на Донбассе – Хербст

05.03.2021 20:11

Укринформ

Несмотря на то, что американские санкции не заставили Россию окончательно прекратить войну против Украины и оккупацию Крымского полуострова, они сдержали дальнейшую масштабную агрессию Кремля на Донбассе.

Так прокомментировал вопрос об эффекте санкций США против РФ бывший американский посол в Украине Джон Хербст, передает корреспондент Укринформа.

«Санкции не убедили Москву отказаться от оккупации Крыма и прекратить его скрытую – или не столь уж скрытую – войну на Донбассе, и это правда. Но правда и в том, что санкции очевидно сдержали Москву от ее дальнейшей агрессии», – подчеркнул Хербст.

Он напомнил, что, по оценкам МВФ, обнародованным несколько лет назад, санкции стоят российскому ВВП от 1% до 1,5% прироста в год. В то же время, как отметил эксперт, недавно обнародованные статистические данные свидетельствуют, что Россия за последние семь лет могла потерять $180 миллиардов из-за санкций.

«Итак, это ослабляет экономический потенциал РФ и как следствие, ее потенциал для проектирования военной силы (в регионе – ред.)», – подчеркнул бывший американский посол.

Кроме того, отметил он, санкций опасаются друзья Путина и высокопоставленные чиновники в российском правительстве, которые вводят антизападную политику, но одновременно имеют элитную недвижимость за рубежом.

«Им нравится отправлять своих детей в западные школы и хранить деньги на Западе», – заметил эксперт.

Поэтому, по его словам, санкции и здесь являются эффективным инструментом давления на окружение Путина для ограничения преступной агрессии РФ, а также принуждения Кремля к ответственности за агрессивное поведение.

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Как сообщал Укринформ, во вторник администрация Байдена объявила о введении санкций против России из-за преследования оппозиционного лидера Алексея Навального, попытки отравления семьи Скрипалей, а также нарушения РФ международной конвенции, запрещающей использование химического оружия.

Ранее, 22 февраля, США ввели санкции против российского судна «Фортуна», которое с начала этого года пыталось продолжить строительство Nord Stream 2. Кроме того, под ограничения попал владелец судна, ООО «КВТ-РУС».

Таким образом, администрация Байдена определила тон своей политики на российском направлении.

По материалам: Укринформ