Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами

Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами

06.03.2021 11:17

Укринформ

Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Мы стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии», – отметила Юлия Свириденко.

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По ее словам, для Украины чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в нормандском и минском форматах, чтобы сделать их максимально эффективными. При этом, подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента, Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.

Свириденко отметила, что украинской стороне также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО: «Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде».

Представитель ОП также подчеркнула, что наше государство было бы благодарно, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность внедрения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине. По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока Восточная Украина и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.

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Юлия Свириденко отметила, что Украина ценит сильную двухпартийную позицию американских властей относительно «Северного потока – 2».

«Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно повредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США этому российскому геополитическому энергетическому проекту», – сказала она.

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В дискуссии приняли участие первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, член Палаты представителей от Демократической партии США и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе Марси Каптур, член Палаты представителей от Республиканской партии США Брайан Фицпатрик, президент и генеральный директор Американо-российского фонда Селеста Валандер, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст. Модерировал дискуссию бывший Премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

По материалам: Укринформ