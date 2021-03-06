Данилов анонсировал новые встречи президентов Украины и Польши

05.03.2021 17:10

Укринформ

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда могут встретиться в этом году, в частности во время празднования 30-летия Независимости Украины.

Об этом в интервью Укринформу сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Что касается встречи президентов, то в этом году они будут встречаться с уверенностью 99,9 процента. В частности, речь идет о праздновании 30-летия Независимости нашего государства. Сейчас еще не могу однозначно сказать, что состоится встреча президентов именно в формате Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва – ред.)", – заявил Данилов.

Он отметил, что трехстороннее украинско-польско-литовское сотрудничество в рамках Люблинского треугольника является "абсолютно естественным и актуальным" с учетом того, что происходит вокруг границ наших стран.

Украинский правительственный чиновник подчеркнул, что у него происходят регулярные контакты с польским и литовским коллегами по актуальным вопросам, в частности кибербезопасности.

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Данилов не исключил расширение сотрудничества в рамках Люблинского треугольника также и на другие страны, в частности Румынию.

"Румыния также должно быть вовлечена в процессы, которые мы обсуждаем. Но это будет отдельный формат, или расширение Люблинского треугольника – будет решаться на уровне президентов, глав МИД", – отметил Данилов.

Как сообщал Укринформ, ранее глава Украинского государства пригласил президента Польши посетить Украину и принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины и в саммите Крымской платформы.

По материалам: Укринформ