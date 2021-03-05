МИД изменит правила использования дипломатических автобусов после контрабандного скандала
МИД изменит правила использования дипломатических автобусов после контрабандного скандала
05.03.2021 11:32
Укринформ
Министерство иностранных дел разрабатывает новые правила использования дипломатических автобусов для предупреждения контрабанды.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу.
Он напомнил о недавнем задержании сотрудников посольства Польши при попытке вывезти из Украины на служебном авто большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет и пообещал максимальную помощь правоохранительным органам в проведении расследования этого дела.
«Но мало наказать виновных, нужно изменить систему, принять меры, не допускать повторения подобных позорных случаев в будущем… По моему поручению уже готовится, во-первых, изменение правил использования дипломатических автобусов. Мы рассматриваем различные опции – это и возможность пломбирования автобусов и трекинга их передвижения, и фиксирование четкого описания того, кто находится на борту… Сейчас юристы отрабатывают эти новые правила», – сказал Кулеба.
Он также рассказал, что в рамках действующей антикоррупционной стратегии МИД для использования диптранспорта будет повышен уровень антикоррупционного риска со среднего до высокого.
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Кроме того, в рамках системы МИД будет усилена ответственность не только непосредственно тех людей, которые могут быть пойманы с поличным, но и их руководителей за подобные случаи.
«Мы очень болезненно переживаем эту историю, но еще раз повторяю – никто не бросит тень на честных украинских дипломатов», – пообещал Кулеба.
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Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 1 марта отозвал из-за границы двух сотрудников посольства Украины в Польше, которых накануне задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Против них начато дисциплинарное расследование.
По материалам: Укринформ