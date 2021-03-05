ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и его окружения

ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и его окружения

05.03.2021 12:40

Укринформ

Євросоюз оприлюднив рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти Віктора Януковича та чиновників його режиму, а також про виключення з санкційного списку двох осіб.

Как сообщает Укринформ, этот документ обнародован в пятницу в Официальном журнале ЕС.

«5 марта 2014 года Совет ЕС принял регуляторное решение (ЕС) №208/2014. На основе просмотра, проведенного Советом ЕС, две персоны должны быть удалены из списка, и информация к Приложению 1 регуляторного решения (ЕС) №208/2014 относительно права на защиту и права на эффективную правовую защиту должна быть обновлена​​», – говорится в документе.

В частности, из перечня лиц, на которых распространяются санкции ЕС за ненадлежащее использование бюджетных фондов или связанные с этим служебные злоупотребления, удалены два человека: п.п. 13 – Дмитрий Владимирович Табачник; п.п. 15 – Сергей Геннадиевич Арбузов.

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Как отмечается в документе, право на юридическую защиту должно также соблюдаться в отношении лиц, которые остаются в санкционном списке ЕС. Среди них – Виктор Янукович, Виталий Захарченко Виктор Пшонка Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Курченко, Александр Клименко.

Как сообщал Укринформ, Совет ЕС 4 марта принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, замораживание счетов, направленное против 7 человек, признанных ответственными за ненадлежащее использование бюджетных фондов Украины или за должностные злоупотребления, которые привели к потерям бюджетных фондов Украины. Ограничительные меры против одной персоны были продлены до 6 сентября 2021 года, две персоны были удалены из санкционного списка.

По материалам: Укринформ