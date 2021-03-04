Президент утвердил Положение о Конгрессе местных и региональных властей

04.03.2021 21:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 89/2021 «Об утверждении Положения о Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины».

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт Президента Украины.

"Согласно документу, Конгресс является консультативно-совещательным органом, среди основных задач которого, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, а также мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях", – говорится в сообщении.

Конгресс будет участвовать в разработке государственной региональной политики. Кроме того, он должен изучать и обобщать международный опыт в сфере территориального развития с учетом стандартов Европейской хартии местного самоуправления, а также организовывать работу по формированию состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

"Задачами Конгресса также является изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подготовка предложений по повышению эффективности выполнения указанного Соглашения и внедрение европейских стандартов в сфере местного самоуправления", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Конгресс местных властей будет состоять из двух палат – Ермак

Конгресс состоит из Председателя, Президиума, Палаты регионов и Палаты местных властей. Председателем Конгресса является Президент Украины, который осуществляет общее руководство его деятельностью, определяет порядок работы и председательствует на заседаниях Конгресса.

В состав Конгресса входят по должности, в частности, руководители Верховной Рады и Кабинета Министров, руководство Офиса Президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей совета Европы.

Конгресс собирается на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.

Как сообщал Укринформ, 25 февраля Зеленский заявил, что Конгресс местных и региональных властей в Украине будет постоянно действующий орган и одной из первых его задач станет разработка Муниципального кодекса.

По материалам: Укринформ