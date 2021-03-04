Двойное гражданство: Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах нацбезопасности

04.03.2021 18:21

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 85/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 года "О безотлагательных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", – говорится в документе.

Отмечается, что согласно этому решению СНБО, Кабинет Министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

Читайте также: Двойное гражданство: СНБО поручил Кабмину разработать законопроект

По результатам такого анализа правительство должно в шестимесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления; претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности; иметь допуск к государственной тайне; быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах; быть членом политической партии.

"Также необходимо разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции", – говорится в сообщении.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после возобновления территориальной целостности Украины.

Читайте также: Двойное гражданство: почему вопрос не обсуждается на референдуме?

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ​​ответственность.

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

По материалам: Укринформ