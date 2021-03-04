Байден продлил санкции против России, связанные с Украиной

03.03.2021 22:35

Укринформ

Президент США распорядился продлить еще на год режим чрезвычайной ситуации в связи с агрессией РФ против Украины, предусматривающей дальнейшее применение антироссийских санкций.

Об этом говорится в официальном письме президента США американскому Конгрессу, обнародованном в среду на сайте Белого дома, передает Укринформ.

«Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине: угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствуют незаконному присвоению активов (Украины); кроме того, действия и политика правительства РФ, в том числе попытки аннексии Крыма и применения силы в Украине, продолжают создавать чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США», – отмечается в письме Байдена.

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Поэтому, подчеркнул глава Белого дома, он считает необходимым продлить чрезвычайную ситуацию в США, объявленную указом 13660 относительно Украины.

Как сообщал Укринформ, санкции, введенные указом президента США, по процедуре, действуют в течение одного года. После этого их можно продлить на следующий срок новым распоряжению главы Белого дома.

Фото: The White House

По материалам: Укринформ