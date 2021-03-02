Аваков разговаривал с Зеленским в день приговора Стерненко

01.03.2021 19:56

Укринформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков имел разговор с Президентом Владимиром Зеленским в день, когда активисту Сергею Стерненко объявили приговор в виде лишения свободы на срок 7 лет 3 месяца.

Об этом Аваков заявил в интервью телеканалу «1+1», сообщает корреспондент Укринформа.

«Я об этом узнал, и Президент Зеленский об этом узнал, и мы тут же созвонились, – в день, когда выносился приговор (Стерненко – ред.). Я – потому что в Одессе запросили слишком много сил полиции, и мы увидели, что там происходит финализация процесса, который почему-то шел 5 лет. А Зеленский об этом узнал, когда это появилось в прессе и когда вышел протест», – сообщил глава МВД.

Аваков не сообщил других деталей этого разговора.

Комментируя протесты под ОП в день вынесения приговора Стерненко, он отметил, что в пятницу рядовой протест привел к неожиданно резкому напряжению, и отметил, что не ожидал такого напряжения. «Я считаю, что вынесение этого дела в таком аспекте, с такой интенсивностью в дни Майдана особенно – это своего года провокация. И все должны хорошо понимать, в том числе промайдановские, проукраинские силы, и уверен, что они это понимают…», – сообщил глава МВД.

Отвечая на вопрос, почему убийцам херсонской активистки Екатерины Гандзюк и Стерненко такие разные приговоры, Аваков сказал, что «у нас нет идеальных людей, идеального общества, и ни для кого не секрет, что судебная система у нас такая, какая есть».

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"Возможно, и это порождает в нас кризис справедливости, когда мы говорим, что справедливости – нет", – сказал министр.

Как сообщалось, 27 февраля в Киеве и других городах Украины и за рубежом прошли акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Это была вторая аналогичная акция. Первая состоялась во многих городах Украины 23 февраля, когда Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела. Защита Стерненко заявила о намерении как можно быстрее подать апелляцию на приговор активисту.

По материалам: Укринформ