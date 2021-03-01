Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 10 предателей Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 10 предателей Украины

01.03.2021 13:53

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил введенные СНБО санкции против бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украину.

Как передает Укринформ, текст указа №81/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован на сайте Президента Украины.

Согласно указу, введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

26 февраля СНБО принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях", Совет национальной безопасности и обороны решил:

поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);

применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к ряду физических лиц.

Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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Как сообщал Укринформ, 26 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге: "Мы рассматривали санкции в отношении тех должностных лиц из офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение в отношении десяти лиц".

По его словам, речь идет о экс-министре внутренних дел Виталии Захарченко и экс-главе СБУ Александре Якименко, Денисе Березовском (в прошлом контр-адмирал), Станиславе Шапортове (в прошлом генерал-майор), Сергее Няньчуре (в прошлом генерал-майор), Юрии Котовском (в прошлом генерал-майор), Сергее Ганже (в прошлом генерал-майор), Владимире Тоцком (в прошлом генерал-майор), Сергее Елисееве (в прошлом вице-адмирал), Дмитрии Шакуро (в прошлом контр-адмирал).

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"К ним применен максимальный пул санкций, которые позволяет наше законодательство", – подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, их лишают всех государственных наград и званий в Украине.

По материалам: Укринформ