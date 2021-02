Зеленский — Столтенбергу: Наша ближайшая цель – план действий по членству в НАТО

25.02.2021 14:27

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина серьезно относится к реформам в оборонном секторе и настаивает, что следующей целью государства является получение Плана действий в отношении членства в НАТО.

Об этом он написал в Твиттер, сообщает Укринформ.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании стать членом НАТО. Наша ближайшая цель – ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это прежде всего укрепление нашего оборонного сектора", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что сотрудничество с НАТО для Украины чрезвычайно важно.

"Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", – пояснил он.

Ранее Йенс Столтенберг сообщил в своем Твиттере, что НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы остаемся преданными укреплению нашего тесного партнерства", – отметил генеральный секретарь НАТО.

Good call with President @ZelenskyyUa. #NATO strongly supports #Ukraine's sovereignty & territorial integrity. We discussed the importance of reforms and the security situation in the Black Sea region. We remain committed to strengthening our close partnership.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 25, 2021

Как сообщал Укринформ, 6 февраля в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники признают Украину как потенциального кандидата на вступление в НАТО и предоставляют ей практическую помощь в осуществлении реформ для приближения к стандартам НАТО, достижение которых является условием для членства в организации.

Читайте также: Только вместе ЕС и НАТО могут защитить Европу – Столтенберг

В июне 2020 года НАТО предоставило Украине статус партнера расширенных возможностей. Таким образом, Украина стала шестым таким партнером НАТО наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

По материалам: Укринформ