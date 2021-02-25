Зеленский анонсировал разработку Муниципального кодекса Украины

25.02.2021 16:33

Укринформ

Конгресс местных и региональных властей в Украине будет иметь постоянно действующий орган и одним из первых его задач станет разработка Муниципального кодекса.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в конце заседания Совета развития громад и территорий, подписывая указ о создании Конгресса, сообщает корреспондент Укринформа.

«Это не будет орган на бумаге…, который собирается раз в несколько лет и в принципе ничего не решает, так, ради пиара. В Конгрессе будет свой постоянно действующий офис, его работа будет максимально эффективной. Я считаю, что первым глобальным вопросом, на котором мы должны сосредоточиться на этой площадке, должна стать разработка и написание Муниципального кодекса Украины», – сказал глава государства.

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Президент рассчитывает, что будущий кодекс будет способствовать развитию регионов и укреплению «всей нашей унитарной неделимой Украины».

Зеленский на завершение заседания Совета развития громад и территорий подписал соответствующий указ о создании Конгресса.

Как сообщал Укринформ, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, что Конгресс местных и региональных властей будет состоять из президиума, Палаты местных властей и Палаты регионов и будет проводить заседания раз в полгода.

По материалам: Укринформ