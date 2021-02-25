Литва предоставит Украине COVID-вакцину по специальной программе ЕС

24.02.2021 21:26

Укринформ

Литва готова предоставить Украине часть вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

Об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в Киеве, передает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, Шмыгаль призвал продолжить совместную работу в рамках Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Кроме того, глава правительства отметил, что он лично и Президент Украины намерены принять участие в IV международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

«Рассчитываем, что в ближайшее время Литовская Республика предложит дату проведения Конференции», – сказал Премьер-министр.

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Он также поблагодарил литовскую сторону за четкую и последовательную поддержку Украины по всем актуальным вопросам, связанным прежде всего с противодействием российской агрессии. Шмыгаль напомнил о создании Крымской платформы, целью которой является деоккупация Крыма. Первый саммит планируется провести 23 августа.

Во время встречи речь шла о кампании вакцинации, которая началась в Украине. В этом контексте Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день это единственный способ преодоления пандемии.

«По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать в этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные », – подчеркнул Премьер-министр.

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По его словам, власть обеспечит вакциной "всех желающих".

В свою очередь Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Литва готова предоставить Украине часть вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 23-24 февраля находится в Украине с рабочим визитом.

Фото: КМУ

По материалам: Укринформ