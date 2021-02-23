Важнейшая борьба за демократию в мире происходит в Украине – форум по безопасности

Важнейшая борьба за демократию в мире происходит в Украине – форум по безопасности

23.02.2021 04:57

Укринформ

Самая важная борьба в мире, за прогресс либерализма и демократии сейчас происходит в Украине, потому наибольшим геополитическим поражением Путина будет восстановление территориальной целостности Украины и её успех.

Об этом говорилось в ходе дискуссии на Киевском форуме по вопросам безопасности, сообщает собкор Укринформа.

«Демократы всего мира должны объединяться в борьбе против автократов мира, это идеологическая борьба, и линия фронта в этой битве проходит сейчас через Украину … Убежден, что самая важная борьба в мире, за прогресс либерализма и демократии, сейчас происходит именно в Украине», – сказал известный американский дипломат и ведущий мировой эксперт по вопросам России и внешней политики США, бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

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С ним согласился российский оппозиционный деятель и общественный лидер, Председатель международного Фонда по правам человека Гарри Каспаров.

«Успешная Украина будет смертельным ударом по имперским фантазиям путинской России. Если Украина, которая настолько близка к России, сможет достичь успеха и стать демократическим, либеральным, свободным государством, это будет сигналом для народа России, что именно таким путем должна идти страна, это путь в будущее, что нужно отбросить имперское прошлое и выбрать европейское будущее», – сказал правозащитник.

По его убеждению, самым большим геополитическим поражением Путина будет восстановление территориальной целостности Украины и её успех.

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Как подчеркнул председатель Киевского форума по вопросам безопасности Арсений Яценюк, украинцы доказали, что готовы бороться за свободу и свой суверенитет.

«Украина стала оплотом демократии в Восточной Европе после развала Советского Союза. Мы понимаем, что есть и неудачи, но мы понимаем, что у нас есть национальное достоинство, и мы показали это во время Революции достоинства. Мы знаем как бороться за свободу и свой суверенитет», – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что для России в борьбе против путинского режима необходима единая, объединенная и сильная оппозиция.

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Киевский форум по вопросам безопасности – это международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности. Он был основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.

По материалам: Укринформ