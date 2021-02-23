Глава МИД Литвы едет с визитом в Украину

Глава МИД Литвы едет с визитом в Украину

22.02.2021 22:08

Укринформ

Министр иностранных дел Литвы Габриэюс Ландсбергис 23-24 февраля посетит Украину с рабочим визитом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"23-24 февраля министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что это первый визит Габриэлюса Ландсбергиса в Украину после назначения главой МИД Литвы.

По данным МИД, министры обсудят дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы, поддержку усилий нашего государства по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, противодействие гибридным угрозам, взаимодействие в рамках международных организаций.

Кроме того, ожидается, что Кулеба и Ландсбергис уделят особое внимание увеличению объемов двусторонней торговли и подготовке Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

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По итогам переговоров во вторник, 23 февраля, в 17.15 министры планируют провести совместную пресс-конференцию.

Как сообщал Укринформ, 16 февраля в Украине с рабочим визитом находился министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок.

Фото: DELFI/Kiril Čachovskij

По материалам: Укринформ