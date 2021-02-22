Зеленский примет участие в форуме «Украина 30. Инфраструктура»

22.02.2021 08:39

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 февраля, примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура».

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Укринформ.

"Форум будет проходить в Киеве 22-24 февраля с соблюдением всех карантинных норм", – отметили в Офисе Президента.

Как отмечается, на форуме будут обсуждаться темы восстановления и развития инфраструктуры в Украине. В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы "Большое строительство", финансировании долгосрочных проектов и роли международных партнеров в этом процессе. Участники форума объяснят логику принятия решений о приоритетах финансирования инфраструктуры.

Кроме того, добавили в ОП, будут обсуждены перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизация Укрзализныци и инфраструктуры будущего.

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В мероприятии примут участие представители власти, эксперты и общественные деятели. Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ