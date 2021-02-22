Уруский прокомментировал фото с Кадыровым

22.02.2021 12:59

Укринформ

Вицепремьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал свое фото рядом с Рамзаном Кадыровым, сделанное во время международной военно-технической выставки IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.

Как передает Укринформ, Уруский опубликовал комментарий в Фейсбуке.

"На фото, размещенном на странице в Facebook Премьер-министра Украины Д. Шмыгаля, – официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX-2021, на которой я участвую в качестве главы украинской правительственной делегации", – написал вицепремьер.

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Он добавил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. "Вместе с тем, хотел бы добавить, что я лично во время и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р. Кадыров", – подчеркнул Уруский.

По его словам, украинская делегация обратила внимание местного протокола на неприемлемость подобных ситуаций в будущем.

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"Также считаю, что нельзя «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", – отметил вицепремьер.

Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль 22 февраля опубликовал в Фейсбуке фото, на котором вицепремьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский запечатлен рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер также потребовал немедленных объяснений.

По материалам: Укринформ