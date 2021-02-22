Политика
В ЕС подчеркивают необходимость усилить сотрудничество с Украиной
В ЕС подчеркивают необходимость усилить сотрудничество с Украиной
22.02.2021 19:38
Укринформ
Министры иностранных дел ЕС, которые встретились в понедельник в Брюсселе, согласились с необходимостью укрепить сотрудничество с Украиной, странами Западных Балкан и другими партнерами и соседями.
Об этом сегодня во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.
Продолжение следует …
По материалам: Укринформ