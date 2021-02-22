Политика

В ЕС подчеркивают необходимость усилить сотрудничество с Украиной

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В ЕС подчеркивают необходимость усилить сотрудничество с Украиной

В ЕС подчеркивают необходимость усилить сотрудничество с Украиной

22.02.2021 19:38

Укринформ

Министры иностранных дел ЕС, которые встретились в понедельник в Брюсселе, согласились с необходимостью укрепить сотрудничество с Украиной, странами Западных Балкан и другими партнерами и соседями.

Об этом сегодня во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.

Продолжение следует …

По материалам: Укринформ

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