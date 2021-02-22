В «Борисполе» посадили самолет с топ-фигурантом дела ПриватБанка, подозрение уже согласовали

В «Борисполе» посадили самолет с топ-фигурантом дела ПриватБанка, подозрение уже согласовали

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22.02.2021 15:51

Укринформ

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала подозрение бывшему зампредседателя ПриватБанка, который является фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро о злоупотреблениях в ПриватБанке.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба НАБУ в Телеграме.

Отмечается, что генпрокурор согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества).

По оперативной информации, бывший зампредседателя планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где начато проведение неотложных следственных действий.

По данным Украинской правды, в аэропорту "Борисполь" правоохранители посадили самолет с топ-фигурантом дела ПриватБанка, который пытался сбежать. НАБУ собирается вручить задержанному подозрение. По данным УП, речь идет о первом заместителе председателя правления ПриватБанка в 2016 г. Владимире Яценко.

По материалам: Укринформ