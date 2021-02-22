Раду просят запретить оправдывать и отрицать агрессию РФ против Украины

22.02.2021 22:14

Укринформ

Почти 40 народных депутатов Украины зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается на законодательном уровне установить запрет на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора.

Как сообщает Укринформ, соответствующий проект закона №5101 размещен на сайте Верховной Рады.

"Проект Закона направлен на установление запрета на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, а также на применение к религиозным организациям, общественным объединениям и политическим партиям, виновным в нарушении этих запретов, в качестве санкций – запрещения их деятельности в судебном порядке", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Как отмечается, особую опасность представляет изготовление и распространение в Украине информационных материалов, направленных на прямое либо опосредованное оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как «внутреннего конфликта», «гражданского конфликта», «гражданской войны», отрицание временной оккупации части территории Украины.

Так же элементом этой пропаганды является глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, представителей как вооруженных формирований РФ, так и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также представителей оккупационной администрации РФ, которую составляют её государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных Российской Федерации самопровозглашённых органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе, путем их определения как «повстанцы», «ополченцы», «вежливые военные люди».

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Кроме того, законом предлагается установить санкции для религиозных организаций в виде прекращения их деятельности в случае установления судом фактов совершения действий, направленных на: ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам; распространение сведений, содержащих оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году.

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Аналогичные санкции коснутся политических партий и общественных организаций, в случае установления судом фактов совершения действий, направленных на: ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды и т.п.

Проект Закона предусматривает внесение изменений в законы Украины «О свободе совести и религиозных организациях», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «О политических партиях в Украине», «О защите общественной морали», «Об общественных объединениях».

По мнению разработчиков законопроекта, принятие этого нормативного акта позволит усилить эффективное противодействие коллаборационизму и другим гибридным угрозам в ходе военной агрессии РФ против Украины, усилить защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

По материалам: Укринформ